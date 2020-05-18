Минобороны построит в Дагестане медцентр на 200 мест

Минобороны построит Дагестане многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест для оказания помощи пациентам с коронавирусом, сообщило в понедельник ведомство.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны развернуть строительство медицинского центра для больных COVID-19 в Дагестане.

«По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Минобороны развернет в Республике Дагестан строительство многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости».



Медцентр будет построен «по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске» в рамках выполнения госзадачи по строительству 16 многопрофильных медцентров.

В Дагестане зафиксировано 3 тыс. 460 случаев коронавируса, регион занимает пятое место по числу выявленных случаев в России.

Путин ранее поручил Минздраву подготовить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане, отметив, что ситуация в республике требует неотложных мер.

Кроме того, президент поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране.