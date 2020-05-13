Заболевший коронавирусом замглавврача станции скорой помощи умер в Чечне

Заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров умер в возрасте 37 лет после заражения коронавирусом, сообщили в 4-й городской больнице Грозного.

«Рамзан Айдамиров скончался в больнице, он заразился на работе, будучи заместителем главного врача станции скорой помощи», – сообщили в больнице, передает РИА «Новости».

Коллеги покойного разместили публикацию с соболезнованиями на страницах медучреждения и минздрава региона в Instagram.

«На рассвете сил судьба забрала еще одного врача, Айдамирова Рамзана Авалуевича, занимавшего должность заместителя главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи… Безусловно, это был один из самых ярких и ценных членов нашего коллектива», – говорится в сообщении.

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