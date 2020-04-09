Зараженного коронавирусом разыскиваемого за оскорбление власти задержали в Москве

Полицейские задержали в Москве мужчину, который находился в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже, задержанный заражен коронавирусом, сообщил источник в правоохранительных органах.

«30-летний мужчина заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу, где выяснилось, что он находится в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже», – сообщил источникТАСС.

По его словам, мужчина задержан. Он находится на лечении, после чего будет передан инициаторам розыска, которые поставлены в известность московской полицией.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире более чем у 1,5 млн человек результат теста на коронавирус оказался положительным. Умерли 87 тыс. 705 человек, выздоровели 290 тыс. 681 человек.

За последние сутки в России подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, зафиксировано 13 летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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