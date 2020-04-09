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              В РВИО назвали национальной катастрофой Германии сдачу Кенигсберга

                 9 апреля 2020, 09:15
              Фото: Дмитрий Чернов/РИА Новости
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Унизительная сдача Германией в 1945 году за четыре дня неприступного Кенигсберга – это национальная катастрофа, считает эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

              К 9 апреля 1945 года был завершен штурм Кенигсберга – военная наступательная операция Красной армии, которая позволила ликвидировать группировку противника и захватить город-крепость.

              «Падение всего за четыре дня неприступного Кенигсберга, города-крепости с богатой историей, колыбели немецкого воинского духа, столицы Тевтонского ордена, откуда немцы начинали захватнические войны, стало настоящим унижением и национальной катастрофой для Германии. Этот разгром для немцев стал предзнаменованием самого крупного поражения в их истории», – передает РИА «Новости» слова Буранова.

              Он напомнил, что советские войска вышли к Кенигсбергу в начале апреля. К началу операции советскому командованию удалось сконцентрировать на этом направлении 137 тыс. человек, более 5 тыс. орудий и минометов, более 500 танков и самоходных артиллерийских установок, 2 тыс. 174 самолета.

              «Общая численность немецкого гарнизона, включая артиллерийские подразделения, городскую полицию и фольксштурм, составляла около 130 тыс. человек. У немцев было 200 танков, которые в основном были вкопаны и использовались как неподвижные огневые точки и мобильные резервы. Руководить обороной незадолго до начала операции поручили генералу пехоты Отто фон Ляшу, опытному командиру удалось организовать оборону города», – сказал эксперт РВИО.

              Он напомнил, что по меркам штурмовых операций в Кенигсберге, несмотря на некоторое преимущество Красной армии, соотношение сил было не в пользу наступающих. По правилам военной науки в таких ситуациях необходимо создавать кратное превосходство. У Красной армии было больше артиллерии, больше танков и авиации, но в городе это преимущество нивелировалось.

              «Сами немцы называли Кенигсберг городом-крепостью, оборона была организована в многочисленных фортах невероятной прочности, которые были построены несколько веков назад. Некоторые из них имели восьмиметровые стены, которые не могло разрушить ни одно существующее в то время артиллерийское орудие. Фактически город укреплялся, готовился к этой обороне 800 лет, все это время он постепенно прирастал оборонительными сооружениями», – заявил Буранов.

              Он рассказал, что дополнительно перед Кенигсбергом была создана система укрепрайонов, которые представляли собой сложную систему блиндажей, окопов и траншей, связанных ходами сообщения. Дальше вокруг города располагались форты, которые состояли из 17 крепостей, связанных в одну оборонительную систему. Окружность оборонительного пояса фортов составляла 53 километра.

              «Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг – железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток», – напомнил эксперт РВИО.

              По словам историка, взять такой укрепленный город было сложной задачей, поэтому перед началом операции советское командование организовало подготовку к штурму, для этого были построены копии фортов.

              «Для штурма укреплений были созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы – из стрелковых частей и инженерных войск. По численности это были стрелковые роты, которые усиливались несколькими артиллерийскими орудиями, танками или самоходками, а также взводом станковых пулеметов, минометчиками и саперами. В штурмовые отряды были включены опытные бойцы, которые учили действовать других солдат в условиях городского боя. Солдаты получили бронежилеты, использовались другие технические и тактические находки, которые являлись ноу-хау для того времени», – рассказал историк.

              Он напомнил, что выкуривать немцев из укреплений были назначены семь отдельных огнеметных батальонов, рота фугасных огнеметов и пять отдельных рот ранцевых огнеметов. Эти подразделения были распределены по штурмовым отрядам и группам.

              «Штурм Кенигсберга начался 6 апреля в 9.00 мощной артподготовкой, через три часа под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокировались пехотными подразделениями при поддержке самоходных орудий, затем дом за домом зачищали штурмовые отряды», – рассказал Буранов.

              Он напомнил, что первая линия обороны была взломана за первые сутки, а на вторые город был полностью окружен. Немцы предприняли несколько попыток прорыва кольца и перехода в контрнаступление, но они все были отброшены. 7 и 8 апреля Красная армия вела классические штурмовые бои по всему городу. Хорошо проявили себя артиллеристы, которые стреляли с ювелирной точностью, попадая даже в бойницы в фортах. Широко применялись огнеметы, с помощью которых зачищали неприступные бункеры.

              «9 апреля советская группировка вышла в центр города, и немцы понесли большие потери, и немецкий гарнизон был сломлен морально. В плен попал Отто фон Ляш – командующий немецкой группировкой, который подписал акт о капитуляции. Началась массовая сдача немецких частей. Десятого апреля были ликвидированы последние очаги сопротивления немцев в Кенигсберге», – сообщил историк.

              Он напомнил, что потеря Кенигсберга стала серьезным ударом по Германии, немцы потеряли военно-морскую базы Пиллау, были разгромлены земландская группировка и основные силы восточно-прусской группировки немцев.

              «Красная армия потеряла 37,7 тыс. человек и 14 тыс. раненых. При этом немецкие потери были катастрофичными: в плен сдалось более 90 тыс. человек, около 42 тыс. было убито. Трофеи составили более 2 тыс. орудий, 1 тыс. 652 миномета и 128 самолетов. Соотношение просто фантастическое. Все говорит о том, что операция была тщательно подготовлена и мастерски проведена», – заявил Буранов.

              Историк считает, что большую часть разрушений в Кенигсберге произвела не Красная армия, которая штурмовала город.

              «До этого в 1944 году на город были произведены массированные налеты, как на Дрезден, британской авиации. Эти бомбардировки не несли военного смысла, поскольку все форты и укрепления не пострадали. Основные бомбардировочные удары пришлись на деревянные жилые кварталы», – заявил эксперт РВИО.

              Он напомнил, что завершение штурма Кенигсберга было отмечено салютом высшей категории – в Москве 324 орудия совершили 24 артиллерийских залпа. Также была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга», 98 воинских частей получили название «Кенигсбергские».

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