Минсельхоз исключил дефицит в торговле каких-либо групп продовольствия

Предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«Потребности России в основных продуктах питания полностью обеспечиваются существующими объемами производства даже в условиях повышенного спроса. В настоящее время предприятия отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что период распространения коронавируса изменит рынок импортного продовольствия в России. Газета ВЗГЛЯД, в свою очередь, рассказала, какие именно продуктовые товары могут подорожать в России.

Напомним, Минсельхоз заявлял об отсутствии дефицита продуктов, а также назвал условия остановки экспорта зерна.