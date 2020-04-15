Эксперт: Новые меры экономической поддержки бизнеса направлены на сохранение рабочих мест

Когда мы говорим о поддержке малого и среднего бизнеса, то должны понимать, что речь идет о сохранении рабочих мест для людей, а уже во вторую очередь – о сохранении производственных цепочек. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя решение Владимира Путина направить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь.

«Обращения президента в формате публичных совещаний становятся регулярными. Понятно, что с министрами и своими сотрудниками Путин общается регулярно, но выводить в эфир эти совещания стали недавно. Это стало новой формой общения с россиянами. У общества – высокий запрос на объяснение того, что происходит, и при этом высокий запрос на понимание позиции конкретно президента. Поэтому Путин отвечает на запрос в такой форме, давая понять, что системная работа продолжается», – сказал гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

По мнению политолога, принимаемые президентом и правительством меры носят последовательный характер, при этом власти «действуют в режиме тонких настроек». «Решения не выкладывается разом единым пакетом, а принимаются шаг за шагом, в зависимости от ситуации. Это справедливо. Было бы не очень правильно озвучить единый пакет мер и дальше сидеть и смотреть на происходящее. Ведь эффекта может оказаться либо много, либо мало», – пояснил Старовойтов.

«В своем обращении Путина озвучил новые меры экономической поддержки, которые, во-первых, касались сферы малого и среднего предпринимательства. В частности, речь шла о кредитах и о субсидировании сохранения рабочих мест на предприятиях, что очень важно. Когда мы говорим о поддержке малого и среднего бизнеса, то в первую должны понимать, что речь идет о сохранении рабочих мест. Людям нужно иметь перспективы на будущее», – отметил Старовойтов.

Эксперт предполагает, что объявленные меры будут позитивно восприняты предпринимательским сообществом, в том числе в «Деловой России», «Опоре России» и Российском союзе промышленников и предпринимателей (РССП).

Вторым по значимости в обращении президента Старовойтов считает объявление о финансовой поддержке регионов в размере 200 млрд рублей. «Если сейчас федеральная власть требует от губернаторов сверхусилий по поддержке людей, бизнеса, социальной инфраструктуры, то разумно добавить денег бюджетам регионов», – полагает эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе обращения к правительству предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. Он также выступил с инициативой перечислить на сбалансированность бюджетов регионов 200 млрд рублей. Кроме этого президент предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиаотрасли, пострадавшей от коронавируса.

В целом, идет точечная, последовательная нарастающая поддержка тех сфер, которые больше всего нуждаются в ней, считает эксперт.

«Обращение свидетельствует о том, что президент тонко чувствует ситуацию и обладает полной информацией. Очевидно, в этой ситуации особенно строго федеральная власть следит за соблюдением запрета на очковтирательство. От чиновников, насколько мне известно, требуют самую полную информацию по ситуации с коронавирусом, чтобы у Кремля была полная картина по ситуации», – уверен Старовойтов

О том, как долго продлится кризис, сегодня не знает никто, полагает эксперт. «Речь идет как минимум о двух-трех неделях. Свидетельством этого является то, что президент ничего не сказал о праздновании Дня победы. Очевидно, есть некоторая надежда, что эти мобилизационные мероприятия дадут результат, что в какой-то мере удастся выйти на стадию плато, на сокращение количества заболевших», – полагает Старовойтов.