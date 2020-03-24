Мадонна из ванны назвала коронавирус «великим уравнителем»

Певица Мадонна заявила, что коронавирус «нас всех уравнял во многих отношениях».

Как передает NME, поп-дива разместила у себя в Twitter ролик, в котором она сидит в ванне с лепестками роз, и озаглавила его «Нет дискриминации».

«COVID-19 не интересно, сколько у вас денег, насколько вы знамениты, смешны и умны, где живете, сколько вам лет и какой вы рассказчик. Он – великий уравнитель <...> если корабль тонет, то тонут все, кто на нем находится», – передает РИА «Новости» сообщение певицы.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек.

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