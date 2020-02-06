Женщину с двумя килограммами героина задержали в Подмосковье

Полицейские в поселке Барвиха задержали подозреваемую в сбыте более двух килограммов героина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Задержана 48-летняя жительница Орловской области, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе личного досмотра в сумке задержанной полицейскими обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом (...) Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 2 килограммов героина», – говорится в сообщении.

Химическое исследование показало, что содержимое является наркотическим средством – героином.

При этом сотрудникам полиции удалось узнать адрес, где задержанная оставила «закладки» наркотика. Местонахождение было получено из телефона злоумышленницы.

Задержанная заключена под стражу, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Россиянина Андрея Кокорникова осудили на год за провоз марихуаны в островном государстве Маврикий.