Россиянина осудили в Маврикии за провоз лечебной марихуаны

Россиянина Андрея Кокорникова осудили на год за провоз марихуаны в островном государстве Маврикий, это подтвердили в посольстве России в этой стране.

Кокорникова задержали в начале декабря 2019 года в аэропорту республики Маврикий, передает ТАСС. У него в багаже нашли 189 граммов марихуаны.

Он заявил, что не был в курсе о запрете ввоза наркотика в эту страну. Марихуана, по его словам, нужна была ему для лечения в связи с болезнью щитовидной железы. Он представил соответствующее медицинское заключение.

Россиянина отпустили на свободу в зале суда, так как он уже отбыл в предварительном заключении предусмотренный наказанием срок. Он уже покинул территорию этого государства.

В ноябре 2019 года главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил о начале поиска конопли, которая при медицинском использовании не вызывала бы тяжелые психозы и другие побочные эффекты.