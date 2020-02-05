Обещавший мочиться в вино для России Гварамия оскорбил выдающегося штангиста

Глава оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, который обещал мочиться в поставляемое в Россию вино, оскорбил в соцсетях выдающегося грузинского штангиста Лашу Талахадзе за совместное фото с премьером Грузии Георгием Гахарией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Гварамия написал, что Талахадзе «феноменальный спортсмен», но это «не является индульгенцией для поддержки предателей Родины, которые вводят в Грузию Россию».

«Патриоты не должны продаваться за деньги. Очевидно, что поддержка со стороны Лаши Талахадзе чего-то стоит. Лаша Талахадзе, если восстановят СССР, будет и за СССР выступать и ставить рекорды, не моргнув», – заявил Гварамия, назвав олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике «конформистом, любящим деньги».

Сам Талахадзе, который является также четырехкратным чемпионом мира и Европы, призвал не обращать внимание на посты таких «озлобленных людей».

За эти высказывания против штангиста Нику Гварамию подвергли критике в социальных сетях.

Напомним, что на днях у здания Тбилгорсуда Гварамия был избит неизвестными.

Сейчас против Гварамии ведется следствие по подозрению в использовании служебного положения в корыстных целях и нанесении финансового ущерба телекомпании «Рустави 2» на сумму 6 млн 763 тыс. 510 лари (более 2,5 млн долларов).