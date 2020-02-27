В соцсетях ответили на призыв Помпео к России об «освобождении» Крыма

Российские пользователи в Сети ответили на обращение госсекретаря США Майка Помпео «прекратить оккупацию» Крыма.

Пользователи соцсетей посоветовали американскому чиновнику учить историю, передает «Царьград».

«Крым – территория России с 1862 года. Учите историю, господа», – написал EMMM.

«Свободу индейцам! Долой притеснения коренных народов Америки», – отметил svryb.

«Россия в 2014 году прекратила оккупацию Крыма, выгнав из него бандеровцев», – пояснил Виктор.

«У Помпео с украинскими политиками сходные заболевания: больное самомнение, попытки выдавать желаемое за действительное», – пошутил Игорь Атаманский.

Напомним, Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма. По его словам, Вашингтон никогда не признает «притязания России на суверенитет над полуостровом».

В Крыму посоветовали госсекретарю прекратить вмешиваться во внутренние дела России и перестать ее учить жить.

В начале февраля Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и отметил, что мировые игроки это понимают. По его словам, Киев отдал полуостров, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать.