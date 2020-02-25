Биржевые индексы США обрушились на фоне опасений относительно коронавируса

Ключевые индексы значительно упали по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений относительно влияния нового коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9221,28 пункта, передает ТАСС.

По мнению аналитика Картера Хендерсона из компании Fort Pitt Capital Group, опасения инвесторов вызваны распространением коронавируса.

«Как мы видели в выходные дни, инфицированных стало больше, возросло число тех, кто заболел без контактов с людьми в Китае. Думаю, это открыло глаза инвестиционному сообществу и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», – заявил Хендерсон The Wall Street Journal. «Мы не знаем, как и почему распространяется вирус», – добавил аналитик.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19, а Bloomberg увидел в коронавирусе угрозу для глобализации.

В понедельник число жертв коронавируса в Китае достигло 2тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек. В Южной Корее заболели 763 человека, умерли семь человек. Еще 229 человек заболели и шесть умерли в Италии.

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