Трамп лично потребовал запретить публикацию книги «предателя» Болтона

Американский лидер Дональд Трамп лично призвал не допустить публикации книги Джона Болтона, который работал советником по нацбезопасности президента США, сообщают СМИ.

Трамп заявляет, что все сведения, которые он передавал Болтону, являются секретными. Самого Болтона Трамп считает «предателем», передает RT со ссылкой на Washington Post.

Напомним, совет национальной безопасности США заявил, что в книге Болтона есть информация, которая составляет государственную тайну.

Публикация книги The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») запланирована на март.

