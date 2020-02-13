Ротенберг уговорил Кокорина перейти в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата России в «Сочи».

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в «Сочи», – передает РИА «Новости» слова Ротенберга.

Напомним, «Зенит» этой зимой решил отправить Кокорина в аренду в «Сочи», но сам он отказался туда переходить. В итоге стало известно, что футболист закончит сезон в «Зените-2», который выступает во второй по силе лиге российского чемпионата.

Позже СМИ сообщали, что Кокорин якобы собирается перейти в один из европейских клубов.

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