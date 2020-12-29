Лукашенко призвал молодежь слушать «голос разума», а не Telegram-каналы

Белорусская молодежь рано или поздно услышит не призывы зарубежных Telegram-каналов, а «голос разума» и скажет спасибо тем, кто сохранил страну, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я абсолютно верю в вас. Да, мы переживаем непростые времена. Да, иногда в авангарде событий – юные и горячие головы, ваши головы. Так было всегда. И в мои времена, и позже. Но убежден: рано или поздно все наши дети услышат не призывы зарубежных Telegram-каналов, а голос разума. И скажут спасибо тем людям, которые сегодня сражаются на передовой за будущее», – сказал Лукашенко, обращаясь к участникам Белорусского новогоднего бала для молодежи, передает агентство «БелТА».

«А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы выполним ее на совесть. Это я вам обещаю», – продолжил белорусский президент.

Лукашенко обратился к истории Белоруссии, заявив, что веками белорусская земля была «под сапогом иноземцев». «Все это было и не должно повториться, если мы действительно хотим быть независимыми», – добавил он.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лукашенко в этой связи поручил заняться трудоустройством безработных, а также поставить на учет не трудоустроенных граждан, чтобы они «не шатались» по улицам.