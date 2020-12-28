Цена биткоина превысила отметку в 26 тыс. долларов Рубль вырос к доллару 28 декабря 2020, 10:29 Курс доллара на открытии Московской биржи снизился на 0,04%, до 74,1425 руб., курс евро – на 0,01%, до 90,56 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС. К 10.20 курс доллара находился на уровне 73,7375 руб. (-0,58%), евро торговался на отметке 90,15 руб. (-0,46%)

