Чубайс потребовал извинений от Ходорковского за 1996 год

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс потребовал извинений от бизнесмена Михаила Ходорковского за обвинения во взятке в ходе избирательной кампании президента Бориса Ельцина в 1996 году. По словам Чубайса, все было «совсем не так».

Накануне Ходорковский дал интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, в котором рассказал о роли олигархов в избирательной кампании президента Бориса Ельцина в 1996 году. Ходорковский заявил, что тогда необходимо было убедить Ельцина в том, чтобы он не последовал плану силового блока и не отменил выборы в стране.

«А кто может убедить Ельцина? Мы прикинули и решили, что это может сделать Чубайс. Мы пришли к Чубайсу. Он говорит: «Вам надо? Платите». Окей. Сколько?», – рассказал Ходорковский.

По его словам, он не помнит точную сумму, которую якобы затребовал Чубайс: «то ли 2, то ли 3 млн долларов». Ходорковский утверждает, что сумма была заплачена. С его слов, Чубайс «честно отработал» и через 40 минут Ельцин согласился выслушать олигархов.

«Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете», – написал Чубайс на Facebook.

Он указал, что Ельцин действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение о запрете КПРФ и переносе выборов и начал его реализовывать. «Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996 тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», – указывает Чубайс.

По его словам, в ходе встречи бизнесмены предложили Ельцину свою поддержку, но прямо сказали о том, что предвыборную кампанию придется начинать заново. Чубайс отметил, что тогда он действительно «потребовал от бизнеса» три млн долларов», но не ему самому, а на финансирование созданного им избирательного штаба, который назывался Центр защиты частной собственности.

«Бизнес согласился, на эти цели средства и были потрачены. Я сам был руководителем этого штаба и получал там заработную плату, с которой, естественно, уплатил все полагающиеся налоги. Никаких иных денег бизнеса (ни от вас, ни от других бизнесменов) я не просил, не получал и получать не собирался. Еще раз – не 2-3 млн, а 3. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании. Я не знаю, почему Михаил Ходорковский 25 лет молчал, а теперь решил соврать обо мне. Но мне хочется задать один, наверное, совсем наивный, вопрос. Михаил Борисович, а извиниться – слабо?» – написал Чубайс.