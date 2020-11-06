Байден захотел выступить в прайм-тайм с обращением к нации

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден намерен выступить с обращением к нации, где расскажет о переходном периоде, сообщают СМИ.

«Байден планирует незамедлительно перейти в статус «избранного президента», – сообщил телеканал CNN, передает «Интерфакс».

При этом кандидат намерен выступить в прайм-тайм, в пятницу вечером по времени восточного побережья США, ранним утром по Москве. Телеканал предполагает, что в ходе выступления Байден намерен объявить себя главой государства.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.