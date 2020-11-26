Обнаружены гены предрасположенности к тяжелой форме COVID-19

Ученые выяснили, что белки и метаболиты влияют на тяжесть заболевания COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Несмотря на медицинскую статистику случаев COVID-19 в мире, врачи до сих пор не знают, почему у одних пациентов заболевание протекает бессимптомно, а у других сопровождается тяжелыми осложнениями, передает РИА «Новости» текст публикации.

Исследователи из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне под руководством доктора медицины, руководителя отделения сердечно-сосудистой медицины центра и профессора Гарвардской медицинской школы Роберта Герштена решили выяснить, как генетические вариации связаны с серьезностью заболевания COVID-19. Для этого они использовали собственную базу данных белков и метаболитов человека, которую они создавали в течение десяти лет.

По словам Герштена, пациенты с коронавирусом демонстрируют широкий спектр клинических проявлений и степеней тяжести – от симптомов гриппа до острого респираторного расстройства. «Хотя известно, что сопутствующие сердечно-сосудистые и метаболические заболевания являются факторами риска, в целом не совсем понятно, почему у некоторых людей развивается опасное для жизни заболевание, в то время как другие остаются бессимптомными», – отметил он.

Авторы рассмотрели геномы 4 тыс. 856 пациентов из Китая, Европы и США, перенесших COVID-19, и выявили вариации в двух регионах, которые определяют тяжесть течения заболевания. Затем они определили, какие белки кодируют эти участки генома, и какую роль эти белки играют в организме в контексте болезни.

Одна из двух областей генома оказалась связанной с антигеном CD209 – белком, посредством которого вирус SARS-CoV-2 поражает клетки человека.

«Ученые все чаще находят «горячие точки» генома, связанные с COVID-19, но часто неясно, как они влияют на сами механизмы болезни. Мы использовали нашу огромную базу данных объемом более 100 терабайт, чтобы очень быстро определить, что белок, наиболее сильно экспрессируемый в этом регионе – корецептор вируса, вызывающего COVID-19», – сказал Герштен.

По его словам, доступные в настоящее время так называемые коктейли антител в основном нацелены на спайковые белки вируса. Он отметил, что работа ученых определяет, какие белки в организме человека захватываются SARS-CoV-2 и другими коронавирусами».

Вторая область генома, выявленная исследователями, связана с плохо изученным белком CXCL16 – воспалительным хемокином, который, по мнению ученых, играет роль в привлечении иммунных клеток – лимфоцитов – к участкам инфекции.

Авторы надеются, что полученные результаты позволят наметить пути для создания новых методов терапевтического вмешательства у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Но о реальном практическом применении пока говорить рано, отмечают ученые, так как сначала нужно выяснить все возможные осложнения. В частности, предыдущее их исследование выявило различие генетических вариантов и белков у представителей разных рас.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин раскрыл причины, по которым некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при контакте с переносчиками COVID-19.