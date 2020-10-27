Врач раскрыл причину неуязвимости некоторых людей к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин раскрыл причины, по которым некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при контакте с переносчиками COVID-19.

«Высокий уровень естественного иммунитета. Каждый отдельный случай должен разбираться. Есть люди, которые доживают чуть ли не до ста лет, потому что исходные показатели очень высокие. Это дано природой, родителями», – передает телеканал «Звезда» его мнение.

Ранее психолог Сергей Ланг рассказал, что шанс заразиться коронавирусом связан не только с уровнем соблюдения мер предосторожности, но и с тем, как работает наш мозг. По словам Ланга, наиболее уязвимы перед коронавирусом с психологической точки зрения люди, считающие себя неуязвимыми, поэтому, когда вы сами себе говорите, что вирус не тронет именно вас, то ваш организм начинает в это верить и постепенно отключать механизмы защиты.

Кроме того, обладатель медали «За труд во имя жизни», кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в интервью газете ВЗГЛЯД объяснил, чем отличается организм человека, который не может заразиться коронавирусом, от обычного. «Среди популяции людей могут быть такие индивидуумы, которые действительно могут противостоять вирусу. За это отвечает определенная группа генов, определенные аллельные формы которых предполагают то, что вирусная инфекция будет очень легко протекать, либо не сможет вообще развиться в организме», – рассказал он.