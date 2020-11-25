Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом, сообщил директор театра Мамед Агаев.

«У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице», – сказал Агаев, добавив, что заболела также супруга Ширвиндта, передает ТАСС.

Советский и российский актер театра и кино, художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Веры Львовой). По окончании училища был принят в труппу Театра имени Ленинского Комсомола (ныне Ленком). В 1968 году вслед за Анатолием Эфросом Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где прослужил два года. С 1970 года и по настоящее время Ширвиндт работает в Московском театре сатиры. В декабре 2000 года он был назначен художественным руководителем театра.

В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году, исполнив роль Вадима Ухова в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича «Она вас любит». В дальнейшем он снимался в фильмах «Приходите завтра…» (1962), «Майор «Вихрь» (1967), «Еще раз про любовь» (1968), «Старики-разбойники» (1971), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «12 стульев» (1976), «Небесные ласточки» (1976), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Отпуск за свой счет» (1981), «Вокзал для двоих» (1982), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Забытая мелодия для флейты» (1987) и другие. Фильмография актера насчитывает более 60-ти киноработ.

Особое место в творчестве Ширвиндта занимает эстрада. Как автор и режиссер он работал с Тарапунькой и Штепселем (Ефим Березин и Юрий Тимошенко), Львом Мировым и Марком Новицким, Леонидом Утесовым, а позднее с Львом Шимеловым, Лейлой Ашрафовой, Владимиром Винокуром, Ильей Олейниковым. Александр Ширвиндт придумал популярный дуэт «Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» (Вадим Тонков и Борис Владимиров), писал эстрадные монологи для актеров Веры Марецкой, Михаила Пуговкина, Всеволода Санаева и многих других.

Ширвиндт – профессор кафедры мастерства актера в Театральном училище (институте) имени Бориса Щукина. Его учениками были Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Леонид Трушкин, Амалия Мордвинова, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник и многие другие.

Награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV (2004), II (2009), III (2014) и I (2019) степеней. Лауреат премий «Хрустальная Турандот» (2009), «Звезда театрала» (2009), национальной премии «Фигаро» имени Андрея Миронова (2015).

Александр Ширвиндт женат, его супруга Наталья Белоусова (1935) – архитектор. Сын Михаил (1958) – актер, режиссер, телеведущий.