Лавров ответил на требование Госдепа о деталях соглашения по Карабаху

Странно слышать заявление Госдепа США о необходимости информировать их о деталях соглашения по Нагорному Карабаху, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мне странно было это слышать. (…) Если честно, я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумений», – передает слова главы МИД РИА «Новости».

Лавров добавил, что Вашингтон был проинформирован обо всем на уровне заместителя госсекретаря при том, что сам госсекретарь Майк Помпео сейчас находится в долгосрочной зарубежной поездке.

Также Россия изначально тесно сотрудничала с сопредседателями в Минской группе, в число которых входят США. Лавров отметил, что за последние десять дней тему Карабаха «подробнейшим образом» дважды обсуждали президенты России и Франции, сам Лавров около часа говорил об этом с главой МИД Франции.

По словам министра, Москва сделает все, чтобы не допустить ревизии соглашения по Карабаху. «Мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено... Мы будем делать все, чтобы такие попытки не происходили, не увенчались успехом», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы при необходимости дать США и Франции разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху. Однако Москва не хотела бы комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турцией.

10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.