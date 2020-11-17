Кремль выразил готовность разъяснить США роль Турции в Карабахе

В Кремле готовы при необходимости дать США и Франции разъяснения по Турции и Нагорному Карабаху, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе нуждаются в разъяснениях, нет сомнения, что эти разъяснения будут представлены. Тем более, что по линии наших дипломатических ведомств сейчас по карабахским делам осуществляются регулярные контакты», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, в Кремле не хотели бы комментировать двусторонние отношения сопредседателей с Турцией.

«Что касается нашего совместного статуса сопредседателей, то, конечно, главное для нас – интересоваться тем, как сохранить мир, недавно установленный мир в Нагорном Карабахе, как обеспечить возвращение всех перемещенных, беженцев и так далее. И как мониторить сохранение этого мира», – добавил Песков.

Также представитель Кремля отметил, что самым ценным в договоренностях по Карабаху является то, что «пушки молчат», и люди не гибнут.

«Нужно обращаться к военным экспертам, но прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть», – сказал Песков.

Напомним, после того, как Армения на условиях Азербайджана согласилась прекратить бои в Нагорном Карабахе, в Ереване начались погромы правительственных зданий. Участники беспорядков избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Митингующие потребовали отставки премьер-министра. Сторонники Пашиняна заявили, что тот, кто против премьера Армении и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает.

10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.