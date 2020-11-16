Санду анонсировала встречу с российским послом

Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду сказала, что планирует встретиться с российским послом на этой неделе.

«У меня будет встреча с господином послом уже на этой неделе», – передает ТАСС слова Санду.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Санду с предварительной победой на выборах главы республики. Поздравительную телеграмму для Санду направил и российский лидер Владимир Путин.

Молдавский политолог Виталий Андриевский назвал газете ВЗГЛЯД три причины поражения Додона на выборах в Молдавии.