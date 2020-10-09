Нефть подешевела в рамках коррекции после ралли на рисках вокруг поставок

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром несколько опускаются, при этом днем ранее нефть подорожала на 3% из-за ожиданий по поводу ситуации в Норвегии и вокруг урагана «Дельта» в Мексиканском заливе.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,21% – до 43,25 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опустилась на 0,12%, составив 41,14 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На пятничных торгах наблюдается коррекционная динамика котировок после того, как нефть подорожала на 3% в четверг из-за ожиданий по снижению добычи. Так, ураган «Дельта», приближающийся к берегам США, вновь усилился до третьей категории. Согласно данным агентства Рейтер, на фоне урагана компании остановили добычу примерно 1,5 млн баррелей нефти в день.

Ситуация в Норвегии также создает риски для поставок. Ранее норвежская энергетическая компания Equinor предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли страны продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном месторождении Johan Sverdrup в Северном море.