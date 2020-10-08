Нефть подорожала в рамках коррекции и в ожидании очередного урагана в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут после снижения в среду на 1,5-2% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,33% – до 42,13 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI поднялась на 0,15% – до 40,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Днем ранее падение цен достигало почти 2,5%, ускорившись к вечеру на статистике американского минэнерго. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю по 2 октября на 0,5 млн баррелей при прогнозе роста только на 0,3 млн, добыча также выросла – на 300 тыс. баррелей в день, до 11 млн баррелей в день. По итогам торгов среды котировки нефти опустились в среднем почти на 1,5-2%.

Рынки также следят за новостями по урагану «Дельта», который приблизился к побережью американских штатов Луизиана и Флорида. Нефтедобывающие компании уже прекратили добычу примерно 1,5 млн баррелей нефти в день.