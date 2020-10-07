В Свердловской области запустили центр по сопровождению детей с сахарным диабетом

В Свердловской области запустили первый в России проект по сопровождению детей с сахарным диабетом, областной центр детской эндокринологии открыли на площадке Областной детской клинической больницы.

В центре смогут наблюдаться дети с социально-значимой и редкой эндокринной патологией из Екатеринбурга и Свердловской области, говорится в сообщении на сайте регионального минздрава.

В рамках открытия центра и реализации национального проекта «Здравоохранение» по повышению качества оказания эндокринологической медицинской помощи на открытии был представлен уникальный телемедицинский проект по дистанционному медицинскому сопровождению детей с манифестацией (медицинский термин: проявление выраженной, типичной болезненной симптоматики) сахарного диабета «Облако поддержки».

«В прошлом году мы успешно реализовали проект по объединению пациентов с эндокринологической патологией на базе ОДКБ. Это позволило оказывать квалифицированную медицинскую помощь и оптимальное лекарственное обеспечение на базе учреждения третьего уровня. Сегодня Областной центр детской эндокринологии открывается на новой площадке, демонстрируя отличные результаты работы», – отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Как отмечают специалисты, ежегодно, более 200 детей (на 1 сентября 2020 - уже 154 случая) с манифестацией сахарного диабета первого типа госпитализируются в отделение эндокринологии ОДКБ, где им оказываются все виды специализированной медицинской помощи, а также обучение в «школе диабета»: пациентам вместе с родителями даются основы жизни с диабетом, подбирается схема пожизненной заместительной инсулинотерапии и через 8-10 дней их выписывают домой. Вместе с тем, вне стен больницы, семья ребенка, впервые заболевшего сахарным диабетом, продолжала испытывать множество серьезнейших проблем, связанных с адаптацией к болезни, особенно в течение первого года после манифестации – самого критического этапа жизни ребенка с СД.

Как рассказал руководитель центра, главный внештатный специалист детский эндокринолог минздрава Свердловской области Алексей Кияев, особую актуальность эти проблемы приобрели на фоне пандемии новой короновирусной инфекции. В этих сложных условиях, сотрудники центра продолжали оказывать необходимую медицинскую помощь детям с сахарным диабетом, и, вместе с врачами ординаторами-детскими эндокринологами УГМУ, отрабатывали наиболее оптимальную модель дистанционного медицинского сопровождения детей с применением телемедицинских технологий.

«На сегодняшний день, благодаря совместным усилиям сотрудников медицинского информационно-аналитического центра, всеобъемлющей технической поддержки со стороны разработчиков медицинской информационной системы (Единая цифровая платформа), а также специалистов ТФОМС, мы готовы продемонстрировать медицинскому сообществу инновационный проект, аналогов которому пока нет в России», – добавил Алексей Кияев.

Суть проекта состоит в оказании дистанционных медицинских консультаций в формате «врач-пациент» в режиме реального времени на защищенной телемедицинской платформе в рамках программы государственных гарантий. По запросу законного представителя ребенка с сахарным диабетом, состоящего на учете в центре, врач может назначить и провести телемедицинскую консультацию пациента, имеющего доступ к персональному компьютеру или смартфону, независимо от его местоположения (дом, улица, транспорт).

В Свердловской области, по данным государственного регистра «Сахарный диабет», на 1 сентября 2020 года на учете в Областном центре детской эндокринологии состоит 1525 детей до 18-летнего возраста с сахарным диабетом. За последние пять лет их количество увеличилось на 75%, что обусловлено истинным ростом ежегодной заболеваемости сахарным диабетом и феноменом «омоложения диабета» (у каждого четвертого ребенка диабет манифестирует в возрасте до четырех лет).

Открытие центра стало важным событием в жизни детей с диабетом и их родителей, теперь на базе одной медицинской организации третьего уровня большинство детей Свердловской области получают квалифицированную медицинскую помощь и оптимальное лекарственное обеспечение.