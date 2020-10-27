McDonald's обозначил позицию в карабахском конфликте

Пользователи социальных сетей заметили, что в официальном Instagram-аккаунте сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Азербайджане появились посты о территориальной принадлежности Карабаха.

Так, на странице азербайджанского McDonald's в Instagram появился снимок с изображением флага страны, в углу фото подпись: «Карабах Азербайджан». «Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями Азербайджана!» – говорится в комментарии к публикации, при этом подпись продублирована на русском и на азербайджанском языках.

Комментарий с аналогичным текстом есть и под другим постом в аккаунте McDonald's. На снимке человек в военной форме устанавливает на вершине азербайджанский флаг.

В другой публикации изображена карта Азербайджана вместе с территорией Карабаха. «Каждая пядь земель Родины любима и неотъемлема!» – сказано в подписи к снимку, которая также опубликована на двух языках.

В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. При этом Трамп заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.