МИД дал оценку соглашению о перемирии в Ливии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала подписанное в Женеве соглашение о прекращении огня в Ливии.

«Рассматриваем это событие как важный шаг на пути к преодолению затянувшегося острого кризиса в Ливии, налаживанию устойчивого всеобъемлющего политического диалога, имеющего конечной целью восстановление единства страны, создание дееспособных органов государственной власти, возрождение ее социально-экономической инфраструктуры. Призываем все ливийские стороны строго придерживаться достигнутых в Женеве мирных договоренностей и не допустить отката к братоубийственной междоусобице», – сказано в обращении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Ранее миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) сообщила о том, что в Женеве было подписано соглашение о «постоянном прекращении огня в Ливии». Подписи под документом поставили представители сторон, проводившие переговоры в формате «5+5» с 19 октября, и Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава МООНПЛ.

Выступая на церемонии, Уильямс отметила, что подписанное соглашение представляет собой «первый исключительно важный шаг к урегулированию ливийского конфликта».

В среду Уильямс сообщила, что стороны «согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии». Кроме того, достигнута договоренность «об открытии воздушных путей в Ливии» и, в частности, о «полетах в административную столицу южного региона – Сабху».

Востоковед Григорий Лукьянов рассказывал газете ВЗГЛЯД, какую выгоду для России несет соглашение о прекращении огня в Ливии.