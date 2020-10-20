На Украине решили ввести новый налог

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал ввести новый налог, им будет облагаться выводимый из страны капитал, сообщают информационные агентства.

«Хватит бесконечных дискуссий по этому вопросу, пора положить конец этому, и я готов это сделать», – цитирует выступление Зеленского в Верховной раде Reuters.

Он предложил новый законопроект, по которому предусматривается налоговая амнистия, а также налог на вывозимый из страны капитал. Проект, по его словам, предусмотрен для того, чтобы помочь экономике восстановиться после ограничений по пандемии коронавируса.

В ходе выступления Зеленский также заявлял, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе и вернуть Крым, стране понадобится новый лидер. Кроме того, он заявил, что Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона.