В России не выявлено отличных от других стран штаммов коронавируса

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Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции
«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб
Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности
Отношение к беженцам из Чечни загнало Францию в ловушку
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Кому была выгодна смерть Пушкина
Владимир Можегов, публицист
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги. Подробности...
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Как ты вел себя, когда у других рушился мир
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...
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Не читайте перед обедом антисоветских газет
Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»
Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержанаПодробности...
«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС
«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин РубинсПодробности...
Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего
Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнераПодробности...
11:19
Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту
Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.Подробности...
17:41
В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».Подробности...
17:23
В Омской области открыли «дом культуры на колесах»
В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.Подробности...
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