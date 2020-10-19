В России не выявлено отличных от других стран штаммов коронавируса

В России нет штаммов коронавируса, которые бы сильно отличались от циркулирующих в других странах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России на регулярной основе ведется изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, ежемесячно расшифровывают полностью более 150 геномов. Получаемые данные используются для анализа актуальности используемых диагностических тест-систем, помогают выявлять завозные случаи, оценивать региональные особенности генетического разнообразия SARS-CoV-2. На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что уже 184 государства присоединились к международному механизму COVAX («Ковакс»), целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда они появятся.

Он добавил, что последними о присоединении к механизму сообщили Эквадор и Уругвай. Глава ВОЗ напомнил, что COVAX располагает «крупнейшим портфелем потенциальных вакцин» от коронавируса и обеспечивает наиболее эффективный способ получения доступа к безопасным и действенным вакцинам.

Гебрейесус подчеркнул, что справедливое распределение вакцин представляет собой «самый быстрый путь защиты общин, подвергающихся высокому риску, стабилизации систем здравоохранения и поддержки подлинно глобального восстановления экономики».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что несколько вариантов нового коронавируса циркулируют в России – европейский и из стран Азии.