Министр ОАЭ по вопросам толерантности обвинен в попытке изнасиловать британку

Гражданка Великобритании Кейтлин Макнамара заявила, что министр ОАЭ по вопросам толерантности шейх Нахайян бен Мубарак аль Нахайян пытался ее изнасиловать.

В феврале Макнамара была организатором литературного фестиваля в Абу-Даби. Она рассказала, что посетила поместье министра, рассчитывая обсудить предстоящий фестиваль. По ее словам, Нахайян попытался заняться с ней сексом, невзирая на протесты и сопротивление британки, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

О случившемся Макнамара в тот же вечер проинформировала директора и основателя фестиваля Питера Флоренса. На следующий день она сообщила о действиях Нахайяна в британское посольство в Дубае, позднее связалась и с британскими правозащитниками. Она также дала показания в Скотленд-Ярде, в прокуратуру Великобритании подан запрос о возможности возбудить дело против министра в британском суде.

Лондонская юридическая фирма, специализирующаяся на защите жертв клеветы, сообщила, что ее клиент отрицает обвинения в свой адрес. По словам юристов, Нахайян «удивлен и огорчен» заявлениями британки, о которых узнал «из национальной газеты через восемь месяцев после даты якобы имевшего место события».

Ему 69 лет. Он учился в британской закрытой школе и Оксфордском университете. Нахайян часто посещает Великобританию. В ОАЭ он принимал экс-главу британского правительства Тони Блэра и действующего руководителя кабмина Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, 11 марта суд в Нью-Йорке приговорил 68-летнего американского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Скандал породил волну обвинений в домогательствах, которая коснулась политиков, актеров и других известных людей.