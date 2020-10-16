Пашинян озвучил принцип для решения конфликта в Карабахе

В процессе решения проблемы в Нагорном Карабахе необходимо применить принцип «Отделение во имя спасения», который является современным проявлением принципа самоопределения народов, считает премьер Армении Никол Пашинян.

«Принцип «Отделение во имя спасения», который является современным проявлением принципа самоопределения народов, позволяет отдельным группам, народам не только отделяться от какого-то государства, когда существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида, но и исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствия. Это должно быть в основе нашей концепции урегулирования карабахского вопроса», – написал Пашинян в Facebook.

По его словам, «вовлеченность террористов-наемников в нынешней войне, террористическое поведение Турции и Азербайджана дают правовую возможность для международного осознания этого».

«Весь потенциал армян должен быть направлен на решение этой проблемы», – добавил Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что войну между Азербайджаном и Арменией спровоцировала Турция. Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия в Карабахе спланировала Анкара. Турция в свою очередь потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.

27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.