Twitter без объяснения причин заблокировал аккаунт пресс-службы президента Сирии

Социальная сеть Twitter без объяснения причин заблокировала аккаунт пресс-службы президента Сирии в момент публикации сообщений о визите в Дамаск президента России Владимира Путина, сообщил аппарат сирийского лидера. Социальная сеть Twitter также заблокировала аккаунт Центрального банка Венесуэлы.

«Аккаунт пресс-службы президента Сирии в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск», – приводит сообщение аппарата сирийского лидера ТАСС.

По версии Twitter, действие старой учетной записи пресс-службы сирийского президента приостановлено из-за «нарушения правил» сервиса.

Кроме того, Twitter заблокировал учетную запись Центрального банка Венесуэлы. При попытке входа на страницу регулятора пользователям сети сообщается, что действие учетной записи приостановлено.

Напомним, 13 декабря в Twitter без объяснения причин заблокировали официальный аккаунт «Россотрудничества» после публикации о Дне Конституции России. В конце декабря в Общественной палате представили доклад о необоснованных блокировках российских аккаунтов в Twitter.

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