В Тбилиси призвали конгрессменов США не помогать Путину против Грузии

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29 января, среда  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...

Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше

Эдуард Долинский, Директор Украинского еврейского комитета
Были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые, войдя вместе с немцами на Украину, приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев. Подробности...
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    Россия выиграла битву за русскую водку

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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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              В Тбилиси призвали конгрессменов США не помогать Путину против Грузии

              29 января 2020, 12:09

              Текст: Дмитрий Александров,
              Тбилиси

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              Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» депутат Ираклий Кобахидзе призвал конгрессменов США, в последнее время регулярно критикующих Тбилиси, прекратить это, чтобы такими заявлениями «не помогать (президенту России) Владимиру Путину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              Так он прокомментировал очередной критический выпад – конгрессмена Пола Олсона, который назвал лидера правящей партии Грузии Бидзину Иванишвили «марионеткой Владимира Путина» и призвал коллег поддержать антиправительственные выступления в Грузии

              По словам грузинского парламентария, «в заявлении Олсона упоминается Путин, и вот если кому-то и на руку такое заявление конкретного конгрессмена, то это на руку Путину».

              «Принципиально важно, что конгрессмен не должен использовать такую терминологию, это неприемлемо», – сказал Ираклий Кобахидзе.

              Он призвал Олсона «не делать заявления в пользу Путина».

              В связи с чередой заявлений конгрессменов США власти Грузии в ближайшие дни направят в Америку представительную делегацию, чтобы снять вопросы, возникшие в Вашингтоне. Грузинская оппозиция заявляет, что в США отвернулись от правящей партии Грузии. Член оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили предсказывает продолжение критики со стороны конгрессменов, которые, по ее словам, опасаются, что Грузия изменит западным ценностям.

              Ранее посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявил о «политических интересах» ряда американских конгрессменов, которые в последнее время направили премьер-министру Георгию Гахарии письма с тревогой о положении в политической и экономической сферах страны. Посол также сказал, что конгрессмены (авторы обращений) могли быть «дезинформированы». По его словам, в Конгрессе США есть члены, занимающиеся «специфической» деятельностью. Так Давид Бакрадзе объяснил обращения конгрессменов из Техаса и Оклахомы, которые выразили обеспокоенность сложным положением компании Frontera в Грузии. В Тбилиси и ранее говорили, что некоторые члены Конгресса официально являются ее лоббистами. Как отметил посол, «у этих конгрессменов есть собственные интересы, чтобы поддержать компанию, которая находится в правовых препирательствах с правительством Грузии».

              Глава грузинской дипмиссии в США назвал при этом «абсолютно неприемлемым» тон этих обращений, с которыми данные конгрессмены обращаются к премьер-министру Грузии – страны, являющейся стратегическим партнером США. Что касается писем других конгрессменов, которые озабочены политическими процессами в Грузии, посол объяснил это поступающей к ним «дезинформацией».


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