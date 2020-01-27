Террористы взорвали нефтехранилища в Сирии

Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баньясе, приведя в действие заложенные взрывные устройства, сообщает агентство Сана со ссылкой на министерство нефти.

«Министерство нефти: террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».

Там отмечено, что взрывные устройства заложили водолазы. Сейчас на станции устраняются неполадки, чтобы возобновить работу.

Ранее, летом 2019 года, пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах в районе города Баньяс были выведены из строя.