В Сирии вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов

Сирийское министерство нефти сообщило, что в прибрежных водах республики в районе города Баньяс выведены из строя пять нефтяных трубопроводов.

В ведомстве уточнили, что сообщение об утечке нефти в акватории в Баньясе было получено днем ранее. «Специалисты-подводники сирийской нефтяной компании провели разведку для обнаружения утечки под водой, в результате были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов», – передает РИА «Новости» сообщение сирийского министерства.

Специалисты оценили ущерб и приступили к ремонту. Подача нефти в резервуары должна возобновиться в ближайшее время.

В сообщении не уточняется, кто и как мог повредить трубопроводы.

Подобная диверсия происходит на сирийском побережье впервые за время кризиса в стране.