Физик-ядерщик: Сокращение времени до «Судного дня» вполне оправданно

В мире появились новые страны-обладатели ядерного оружия, которые относятся к нему иначе, нежели Россия или США, поэтому приближение стрелки «Часов Судного дня» к полуночи вполне оправданно, заявил газете ВЗГЛЯД физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Ранее попечители американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists решили передвинуть стрелки символических «Часов Судного дня» на 20 секунд вперед. Сейчас их положение ближе всего к «полуночи», нежели когда-либо. Время этих часов отражает состояние обстановки в мире и прогресс в отношении ядерных вооружений, полночь на часах символизирует момент ядерного апокалипсиса.

«Перевод оправдан. У Чикагского университета, который ведет этот проект, есть четкое и понятное обоснование, почему они считают, что именно сейчас ситуация наиболее напряженная с момента начала деятельности «Часов Судного дня». Это в первую очередь неспособность договориться о сокращении ядерных вооружений, а также расползание атомного оружия в такие страны, как Индия, Пакистан, Северная Корея и, возможно, Иран в скором будущем», – сказал Ожаровский.

С одной стороны, распространение ядерного оружия не делает мир более безопасным, а с другой – его наличие у традиционных «ядерных» стран, в числе которых Россия, ведет к новой гонке вооружений, считает эксперт. Отказ от ДРСМД – очень серьезная проблема. Ракеты средней и меньшей дальности очень опасны тем, что они очень быстро поражают цель, а значит практически нет времени на принятие решения об ответном ударе, говорит Ожаровский.

«Международное агентство по атомной энергии, которое должно было следить, чтобы новые ядерные страны не появились, мало сделало для этого. Произошло то, о чем раньше предупреждали ученые: страны, в которых есть исследовательские реакторы, легко могут перескочить, нелегально, в клуб стран-обладателей ядерного оружия», – говорит Ожаровский.

Новые страны иначе относятся к ядерному оружию, нежели Россия, Великобритания, Франция, Китай или США, которые показали, что способны воздерживаться от его применения, говорит эксперт.

«Также немалую роль сыграли новые угрозы: игнорирование факта глобального изменения климата и другие экологические аспекты, в том числе связанные с ядерными радиоактивными отходами», – добавил Ожаровский.

В последний раз часы переводили в 2018 году, тогда стрелки сместили на 30 секунд вперед.