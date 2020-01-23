ООН поддержала предложение Путина о встрече лидеров стран СБ

В ООН поддерживают идею главы российского государства Владимира Путина по саммиту постоянных членов Совбеза организации, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Он заявил, что в ООН «приветствуют диалог между странами – членами организации» и «любые предложения по диалогу» между постоянными членами СБ, передает ТАСС.

Хак отметил, что «ООН в принципе поощряет дружеские отношения между всеми государствами», входящими в организацию, передает РИА «Новости».