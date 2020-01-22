Журналисты заявили о гордости Трампа за победу Путина на выборах в России

Американский лидер Дональд Трамп в марте 2018 года потребовал публично объявить о приглашении российского президента Владимира Путина в Вашингтон, следует из книги корреспондентов Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.

Книга вышла под названием «Очень стабильный гений». Так Трамп отозвался о себе в январе 2018 года, отвечая на критику со стороны политических оппонентов, передает ТАСС.

По данным авторов книги, 20 марта 2018 года во время телефонного разговора Трамп поздравил Путина с победой на прошедших в России выборах и пригласил его в американскую столицу. Трамп тогда сказал помощнику президента США по национальной безопасности Герберту Макмастеру, что хочет сам продиктовать заявление для публикации, в котором бы говорилось о приглашении российского лидера в Вашингтон.

«Я хочу, чтобы Путин приехал сюда», – сказал, как сообщается в книге, Трамп.

«Да, господин президент. Мы немедленно начнем работать над этим», – ответил Макмастер.

«Сообщим о приглашении и опубликуем заявление о нем», – подчеркнул хозяин Белого дома.

Авторы книги утверждают, что в итоге Макмастер смог убедить Трампа не публиковать заявление о приглашении. Он объяснил президенту, что официальные визиты и двусторонние встречи такого рода должны держаться в тайне до тех пор, пока обе стороны не согласуют конкретную повестку переговоров.

Как отмечается в книге, позднее помощник Трампа поручил занимавшей на тот момент пост старшего директора по России Совета национальной безопасности Белого дома Фионе Хилл «связаться с российским послом и начать переговоры о возможной встрече».

«Он подчеркнул, что ей не следует торопиться. Если она назначит встречу с послом, то в следующий раз, когда спросит Трамп, они могут сказать, что работают над организацией визита», – говорится в книге.

В книге рассказывается также, что 18 марта 2018 года «Трамп следил за результатами выборов [в России] и преисполнился гордостью за Путина».

«Он был впечатан масштабом его победы. <...> Трамп сказал Макмастеру, что хочет позвонить Путину, чтобы поздравить его», – отмечают корреспонденты Washington Post.

По их словам, на следующий день помощник попытался отговорить президента США, но безрезультатно.

При этом Макмастер попросил главу государства поднять во время разговора такие темы, как инцидент в Солсбери и ситуация вокруг Сирии.

«Звонок был идеей Трампа, и весь его смысл состоял в том, чтобы поздравить Путина. [Макмастер] не смог остановить его», – утверждается в книге.

Авторы книги пишут также, что Рекс Тиллерсон во время своего пребывания на посту госсекретаря США (с февраля 2017 по март 2018 года) убеждал Трампа, что Путин признает лишь силу и правду.

«Гидом Трампа в ведении отношений с Путиным был Рекс Тиллерсон, - утверждают авторы книги. - Среди его советников он лучше всех знал российского президента».

«Когда Тиллерсон стал госсекретарем, то старался использовать свой опыт общения с Путиным. Он объяснил Трампу желание Путина восстановить величие и авторитет России, что российский президент всегда будет стараться сохранить лицо перед своими гражданами», – говорится в книге.

Тиллерсон сказал Трампу: «Единственное, что признает Путин, – это правда и сила». Кроме того, пишут авторы, Тиллерсон также предупредил своего шефа, что, хотя решения Путина кажутся слишком быстрыми, «он играет долгую партию, думая на несколько шагов вперед».

Напомним, 2 апреля 2018 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.

Позднее Трамп пожаловался Путину на глупых советников.

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