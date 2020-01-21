Новак сохранил пост главы Минэнерго

Министром энергетики в правительстве Михаила Мишустина останется Александр Новак, следует из указа президента.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Новака Александра Валентиновича Министром энергетики Российской Федерации», – говорится в указе на сайте Кремля.

Новак родился в Авдеевке Донецкой области, ему 48 лет. Министр энергетики с 21 мая 2012 года. До этого четыре года работал в должности замминистра финансов.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о новом правительстве России, состав которого сильно обновился. У Мишустина будет девять заместителей, в том числе первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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