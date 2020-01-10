Крым и Армению свяжут регулярные авиарейсы

Между Симферополем и Ереваном с марта 2020 года планируется запустить регулярные авиарейсы, сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Авиакомпания «Икар» уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам», – приводит его слова РИА «Новости».

В настоящее время вопрос находится на стадии подготовки, уточнил Черняк. В частности, по его словам, согласуется расписание полетов, заключаются договоры с аэропортами.

С марта полеты будут осуществляться дважды в неделю, а дальше – в зависимости от спроса, но не более семи раз в неделю, рассказал глава комитета парламента Крыма.

По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией и будет «хорошим примером» для Китая и Турции.

Российская авиакомпания «Икар», созданная в 1993 году, была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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