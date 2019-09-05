На МКАД столкнулись три грузовика, есть пострадавшие

Четверо дорожных рабочих и водитель пострадали в результате столкновения трех грузовых машин на МКАД на востоке Москвы. На месте аварии движение ограничено по двум полосам.

«На 102-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех грузовиков с последующим наездом на группу дорожных рабочих», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

В результате ДТП пострадали четверо дорожных рабочих и водитель одной из машин. Сейчас движение транспорта на месте аварии ограничено по двум полосам из пяти.

Ранее сообщалось, что грузовик, попавший в аварию, засыпал МКАД конфетами.