Попавший в ДТП грузовик засыпал МКАД конфетами

В результате столкновения двух автомобилей на МКАД проезжая часть оказалась засыпана карамелью.

Авария произошла на 21-м километре МКАД. По данным «РЕН-ТВ», КамАЗ врезался в заднюю часть другого грузовика, перевозившего карамель.

В результате ДТП пострадал один из водителей, его госпитализировали. Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что юго-западе Москвы грузовик со щебнем опрокинулся на такси.