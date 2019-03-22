Таксист и его пассажир в Москве погибли под грузовиком со щебнем

Появились подробности аварии на юго-западе Москвы, где грузовик, груженный щебнем, опрокинулся на автомобиль такси.

В пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что в результате ДТП погибли водитель и пассажир такси, передает «Интерфакс».

Видеозапись с места трагедии было опубликовано в Facebook пабликом Baza. На кадрах видно, как грузовик, врезавшись в машину такси, заносит, после чего «многотонник» опрокидывается и придавливает «легковушку». Сообщается, что спасателям пришлось извлекать тела погибших из-под кучи грунта.

Напомним, авария произошла 22 марта на пересечении Литовского бульвара с улицей Айвазовского.

В 2017 году на МКАД грузовик опрокинулся после столкновения с тремя «легковушками».