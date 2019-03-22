Грузовик со щебнем опрокинулся на такси в Москве

На юго-западе Москвы грузовик со щебнем опрокинулся на автомобиль такси, погиб один человек, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Инцидент произошел на пересечении Литовского бульвара с улицей Айвазовского, передает РИА «Новости».

Погиб один человек, еще один пострадал. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Публикация от ИNNA (@inna_baulina) 22 Мар 2019 в 2:48 PDT

Напомним, в марте 2017 года грузовик опрокинулся на МКАД после столкновения с тремя легковыми автомобилями.