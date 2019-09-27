Раскрыто убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря

Сотрудники МВД и Следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславля-Залесского Ярославской области, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Более трех лет оперативники, следователи и эксперты-криминалисты проводили системные мероприятия, направленные на установление личности преступника. В результате установлен подозреваемый – уроженец Владивостока, который в августе 2018 года был приговорен к шести годам лишения свободы за аналогичное преступление. Он сознался в содеянном и сообщил, что убийство игумена Даниила совершил с целью хищения денежных средств из монастырской кассы», – передает ТАСС слова Волк.

По инициативе сотрудников главка уголовного розыска МВД осужденный был этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву.

В свою очередь официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что следователям и сотрудникам ГУУР МВД была проделана масштабная работа по проверке на причастность к преступлению более трех тысяч человек.

«В их числе были лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности за преступления на объектах религиозного культа. Со всеми был проведен комплекс следственных действий, изучены заключения более 430 судебных экспертиз. В результате следствием получены сведения о возможной причастности к преступлению 31-летнего Александра Авдеева», – сказала Петренко.

По ее словам, предполагаемый убийца игумена Даниила похитил примерно 1 млн рублей.

«С участием Авдеева продолжаются следственные действия по установлению дополнительных доказательств его виновности», – сказала она.

Тело 42-летнего настоятеля с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 7 июля 2016 года в одной из келий монастыря. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления может быть причастен один из послушников – 27-летний мужчина, который 7 июля покинул территорию монастыря. Оперативным подразделениям даны поручения об установлении его местонахождения и доставлении к следователю.

Позднее Ярославская епархия сообщила, что убитым в Переславле-Залесском священнослужителем был настоятель Троицкого Данилова монастыря игумен Даниил.

Напомним, 9 июля 2016 года в СК рассказали, что задержан послушник, подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области.