Директор амурской школы рассказал о впечатлении детей от старта программы «Точка роста»

«Ребят очень заинтересовали 3D-принтеры и квадрокоптеры. Ничего подобного раньше у нас не было», – сказал газете ВЗГЛЯД директор средней школы из Амурской области Наиль Заляев. В этой школе накануне был открыт один из центров по госпрограмме «Точка роста», которая открыла дорогу к передовым технологиям в школах сел и в малых городов. Всего в 50 российских регионах было открыто более 2 тысяч таких центров.

«У школьников появилась возможность ознакомиться с робототехникой. Мы подготовили два кабинета – один для учебной, другой для проектной деятельности», – рассказал директор Первомайской средней общеобразовательной школы Наиль Заляев (Амурская область, Тындинский район, село Первомайское) Наиль Заляев.

Накануне в полусотне регионов России прошли торжественные церемонии Марафона открытий центров «Точка роста». Всего в этот день было открыто 2049 таких центров, а к 2024 году число «Точек роста» должно превысить 16 тысяч. Программа для сельских школ и школ малых городов «Точка роста» – одно из мероприятий в рамках нацпроекта «Образование»; сеть центров призвана открыть школьникам доступ к современным процессам обучения по таким направлениям, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

«В нашей школе было установлено дополнительное оборудование для проведения уроков по специальностям «Технология» и «ОБЖ», в том числе, у школьников появилась возможность ознакомиться с робототехникой. Мы подготовили два кабинета – один для учебной, другой для проектной деятельности», – рассказал Наиль Заляев. Ученикам интересно работать с новым оборудованием, в том числе с 3D-принтерами, добавил собеседник.

Кроме того, участие в программе «Точка роста» улучшило материальную базу школы, подчеркнул Заляев. Отметим, федеральная поддержка проекта «Точка роста» только в этом году составила 3 млрд рублей. Всего на обеспечение материально-технической базой, строительство зданий, обновление школьных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» до 2024 года предусмотрено выделить более 290 млрд рублей. В частности, предполагается, что строительство новых школ в регионах поможет уже к 2021 году полностью избавиться от третьей смены.