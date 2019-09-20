МИД заподозрил США в стремлении завести в тупик обсуждение резолюции по Идлибу

США оказывали давление на членов Совбеза ООН, чтобы завести в тупик обсуждение проекта резолюции по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что «в ходе работы над проектом российская делегация предложила конструктивные поправки», которые «были направлены на то, чтобы прекращение огня не касалось террористических действий», передает ТАСС.

Данные поправки «были проигнорированы, соавторы не захотели продолжать работу по консенсусным формулировкам текста».

«Мы имеем соответствующую информацию, что представители США оказывали на членов Совбеза ООН давление, чтобы процесс согласования резолюции зашел в тупик и не вошел в конструктивное русло обсуждения», – подчеркнула представитель МИД России.

Напомним, резолюцию России в СБ ООН по Идлибу заблокировали.

Перед этим Россия и Китай заблокировали принятие резолюции Бельгии, ФРГ и Кувейта о прекращении огня в Идлибе.

Представитель России заявил, что эта резолюция должна была спасти террористов от полного разгрома.

Отметим, что Россия и Германия подготовили сразу два проекта резолюции по Идлибу.