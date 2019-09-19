Резолюцию России в СБ ООН по Идлибу заблокировали

США, Британия, Франция и другие страны наложили в СБ ООН вето на резолюцию России и Китая по прекращению огня в сирийском Идлибе. Ранее Россия и Китай заблокировали проект резолюции западных стран по Идлибу.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед этим Россия и Китай заблокировали принятие резолюции Бельгии, ФРГ и Кувейта о прекращении огня в Идлибе. Представитель России заявил, что эта резолюция должна была спасти террористов от полного разгрома.

Ранее сообщалось, что Россия и Германия подготовили сразу два проекта резолюции по Идлибу.